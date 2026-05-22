Асистент Меттью Перрі, що мав допомагати боротись із залежністю, ввів йому останню дозу кетаміну. Тепер сімʼя актора звинувачує його понад усе

Івамаса став першим з пятьох людей, хто досяг угоди про визнання вини у звʼязку зі смертю Перрі. 27 травня він стане останнім, кому винесуть вирок. Прокурори просять для нього три роки і пʼять місяців позбавлення волі. Це більше, ніж 2,5 року тюрми для лікаря, який продав Івамасі кетамін і навчив його вводити інʼєкції, але набагато менше, ніж 15-річний термін для наркодилерки, яка продала Івамасі останні дози.

Меттью Перрі платив Кеннету Івамасі $150 тисяч на рік за те, що той був його особистим асистентом. Cудові документи демонструють, що його роль у житті зірки серіалу «Друзі» розширилась до наркокурʼєра, посередника в боротьбі із залежністю та фактичного лікаря.

60-річний Івамаса визнав себе винним у змові з метою розповсюдження кетаміну, що призвело до смерті, і став найважливішим свідком у справі за обвинувальним актом проти чотирьох своїх співпідсудних. Це майже напевно призведе до помʼякшення вироку.

Проте члени сімʼї актора звинувачують асистента більше, ніж всіх інших. Мати Перрі, Сюзанна Моррісон, написала, що її син і родина знають чоловіка десятиліттями, і що родичі відчули полегшення, коли Перрі, який протягом усього життя вів боротьбу із залежністю, найняв асистента у 2022 році. Вона пише, що Меттью довіряв Кеннету, найважливішим завданням якого було бути товаришем і опікуном актора в боротьбі із залежністю.

Також Мати Перрі писала, що після смерті її сина його помічник пильно стежив за нею. Він надсилав пісні, малював невелику карту, щоб допомогти їй орієнтуватися на цвинтарі. Якщо він бачив веселку — одну з улюблених речей Метью, то телефонував їй. Він наполягав на тому, щоб виступити на похороні Метью та чіплявся за неї та їїродину так, ніби він намагався врятувати Метью. Також Івамаса очікував фінансову виплату, а коли стало зрозуміло, що він її не отримає, то пригрозив судовим позовом.

Адвокати Івамаси стверджували, що він був працівником, який виконував накази свого начальника, потрапив в особливу вразливість через їхні стосунки і не міг «просто сказати ні».