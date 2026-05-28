Valve більш ніж на 40% підняла ціни на Steam Deck OLED. У чому причина

Valve підвищила ціни більш ніж на 40% на дві моделі Steam Deck OLED. Все через ріст цін на памʼять.

Про це пише BBC.

Модель на 512 ГБ тепер коштує $789 замість $549, а версія на 1 ТБ — $949 замість $649. Valve додала, що сам Steam Deck не змінився, а причина здороєчання — ріст цін на оперативну памʼять (DRAM) та накопичувачі (SSD), а також проблемами з логістикою в індустрії.

Steam Deck LCD з SSD на 256 ГБ, яка була базовою моделлю, взагалі зняли з виробництва. Хоча Valve випустила Steam Deck в лютому 2022 року за рекомендованою ціною від $399, найдешевша версія наразі коштує $690 або майже вдвічі дорожче, ніж 4 роки тому — при тому, що її продуктивність не змінилась.

Підвищення цін також змусило деяких користувачів задуматися, як це вплине на вартість майбутнього ігрового ПК Steam Machine, дата виходу та ціна якого досі невідомі.

Заступник редактора Video Games Chronicle Кріс Скулліон заявив BBC, що через подорожчання компонентів, зокрема оперативної пам’яті, Steam Machine «може виявитися настільки дорогою у виробництві, що Valve взагалі перегляне доцільність її випуску», або ж компанія чекатиме, «поки ситуація не стабілізується».

Зростання цін в ігровій індустрії

Останнім часом ігрові індустрія переживає хвилю подорожчань «заліза» та підписок. Компанії часто пояснюють це тарифами на комплектуючі, інфляцією та дефіцитом оперативної пам’яті.

Ціни на оперативну пам’ять також зросли через стрімке розширення дата-центрів для штучного інтелекту, яким теж потрібні ці чипи.

У березні Sony підвищила ціну PlayStation 5 на $100 — до $649,99. У компанії пояснили, що ціни зростуть у зв’язку з «постійним тиском у світовій економіці». Того ж місяця компанія також підняла вартість підписки PlayStation Plus у деяких регіонах через «ринкові умови».

Nintendo теж оголосила, що з вересня глобально підвищить ціну Switch 2 — у США консоль подорожчає з $449,99 до $499,99, а в більшості країн Європи — з €469,99 до €499,99.

Xbox, навпаки, нещодавно знизив вартість підписки Game Pass, але водночас прибрав доступ до нових ігор серії Call of Duty у день релізу.