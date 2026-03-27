Sony підвищує ціну на PS5. Скільки коштуватиме приставка

З 2 квітня компанія Sony підвищує ціну на приставку PlayStation 5. Відтепер стандартна PS5 коштуватиме $649,99, що на $100 більше ніж раніше.

Водночас вартість портативної приставки PlayStation Portal з $199,99 зросла до $249,99, консолі PS5 Digital Edition — з $499,99 до $599,99, а PlayStation 5 Pro — з $749,99 до $899,99.

У компанії пояснили, що ціни зростуть у зв’язку з «постійним тиском у світовій економіці».

Що відомо про дефіцит оперативної памʼяті

У 2025 році у світі стався серйозний дефіцит оперативної пам’яті (DRAM). Причиною було зростання потреб центрів обробки даних і ШІ. Внаслідок дефіциту ціни на оперативку та ПК-комплектуючі виросли в 5—10 разів.

Техногігант Nanya Technology Corp на початку березня цього року заявив, що дефіцит мікросхем оперативної памʼяті може тривати до 2028 року.

Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Sony планує перенести презентацію наступної консолі PlayStation на 2028—2029 роки та припустило, що це пов’язано з дефіцитом оперативки.

