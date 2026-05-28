ООН: До 2030 року Земля може пережити новий температурний рекорд

Всесвітня метеорологічна організація ООН попередила, що світ може побити новий температурний рекорд уже до 2030 року, адже кліматична криза посилюється.

Про це пише The Guardian.

Згідно зі звітом, який підготувало метеорологічне бюро Великої Британії, існує 86% ймовірності того, що принаймні один рік у період з 2026 по 2030 рік буде спекотнішим за 2024, який нині є найтеплішим роком за всю історію спостережень.

Прогнозується, що спекотнішим за 2024 може стати 2027 рік. Причина цього — природне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке додатково підвищує температуру на планеті.

У звіті йдеться, що головною причиною залишаються викиди від спалювання викопного палива. Вони затримують тепло в атмосфері й провокують дедалі сильніші хвилі спеки, посухи, шторми та повені.

В ООН зазначають, що кліматична криза вже зараз забирає приблизно одне життя щохвилини, а без швидкого скорочення викидів наслідки лише посилюватимуться.

За словами кліматичного секретаря ООН Саймона Стілла, нинішня спека в Європі — це «жорстке нагадування» про те, наскільки швидко зростають людські й економічні втрати через зміну клімату.

Науковці наголошують, що перевищення позначки у 1,5 °C у порівнянні з доіндустріальним рівнем робить екстремальні погодні явища ще небезпечнішими. Водночас шанс, що температура в окремий рік до 2030-го перевищить 2 °C, поки залишається дуже низьким — менш ніж 1%.