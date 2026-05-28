Уряд додатково виділяє майже 11 млрд грн на зброю. Їх накопичили з податків та грального бізнесу

Уряд виділяє додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво озброєння.

Про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко.

З них 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки, ще майже 2 млрд грн — на масштабування виробництва та впровадження технологій з поля бою.

Гроші вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету. Їх накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей.