Уряд додатково виділяє майже 11 млрд грн на зброю. Їх накопичили з податків та грального бізнесу

Уряд виділяє додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво озброєння.
Про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко.
З них 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки, ще майже 2 млрд грн — на масштабування виробництва та впровадження технологій з поля бою.
Гроші вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету. Їх накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей.
- У держбюджеті на 2026 рік витрати на оборону та безпеку заплановані на рівні 2,8 трильйона гривень. З них 709,8 мільярда гривень — безпосередньо на озброєння та військову техніку.
- У травні уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік. Поштовхом стало погодження позики ЄС обсягом €90 мільярдів на 2026—2027 роки. Цього року Україна очікує €45 мільярдів підтримки, з них €31,8 мільярда піде на оборону.