Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік

Верховна Рада на засіданні 3 грудня підтримала у другому читанні проєкт № 1400 про державний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Проєкт бюджету передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки на 4,78 трлн грн. Дефіцит бюджету — приблизно 1,9 трлн грн, або 18,5% ВВП.

До другого читання у проєкт бюджету заклали 30 млрд грн від збільшення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Що стосується видатків, то приблизно половина піде на фінансування сектора безпеки й оборони — це 2,81 трлн грн, або 27,2% ВВП. З них 1,3 трлн грн — це грошове забезпечення для військовослужбовців.

У бюджеті на 2026 рік уряд вперше з 2023 року передбачив збільшення соціальних стандартів:

мінімальна зарплата — з 8 000 до 8 647 грн (зростання на 8%);

загальний прожитковий мінімум — з 2 920 до 3 209 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3 028 до 3 328 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — з 2 361 до 2 595 грн (+9,9%).

До другого читання на 19 млрд грн збільшили видатки на резервний фонд. Також збільшили фінансування на поетапне підвищення зарплат педагогам, закупівлю пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат бізнесу через війну, будівництво укриттів у садочках тощо.