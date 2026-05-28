Норвегія приєднається до «ядерної парасольки» Франції, зокрема через переозброєння Росії

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна долучиться до ініціативи Франції з ядерного стримування.
Його слова передає Reuters.
27 травня Стере зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери підписали угоду про оборону, яка передбачає приєднання Норвегії до французької ініціативи щодо ядерної зброї.
Прем’єр Норвегії заявив, що робить це «з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі», зокрема на масштабне переозброєння Росії та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни». Ще однією причиною Стере назвав те, що в Європі зростає занепокоєння щодо прихильності США до безпеки регіону.
Водночас у мирний час ядерну зброю в Норвегії не розгортатимуть.
Разом із Норвегією до французької ініціативи приєдналися ще девʼять європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія та Греція. Це означає, що в разі нападу на ці країни одним із варіантів можливе застосування Францією її ядерної зброї.
- Наприкінці лютого 2025 року The Telegraph з посиланням на джерела писав, що Франція готова використати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу. Для цього вона може відправити винищувачі з ядерною зброєю до Німеччини.
- Роком пізніше Bloomberg писав, що європейські країни вперше з часів закінчення Холодної війни обговорюють створення власної ядерної системи оборони, оскільки США більше не є надійним військовим партнером. Серед країн Європи лише Велика Британія та Франція мають ядерну зброю. У Франції зараз приблизно 300 ядерних боєголовок.
- У березні президент Емманюель Макрон заявив, що Франція збільшить кількість ядерних боєголовок і більше не розголошуватиме дані про свій ядерний арсенал.