«Укрпошта» встановить спецкомірки для швидкої видачі посилок у відділеннях

Компанія «Укрпошта» встановить спеціальні комірки у відділеннях, щоб швидше видавати людям посилки — без очікувань у черзі.
Коли посилка прибуде, клієнт отримає СМС із кодом доступу. Після цього йому потрібно прийти у відділення, відкрити свою секцію та забрати посилку.
Комірки відрізняються від поштоматів тим, що вони розташовані у відділенні, а забрати посилку можна тільки під час його роботи.
На першому етапі комірки встановлять у 400 відділеннях, зокрема в містах-мільйонниках та обласних центрах. У столиці та на Київщині вже є перші 120 комірок.
- «Укрпошта» в жовтні анонсувала установку поштоматів. Тоді перші 70 поштоматів мали зʼявитись у Києві, ще 30 — в Одесі.