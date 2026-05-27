«Укрпошта» встановить спецкомірки для швидкої видачі посилок у відділеннях

Компанія «Укрпошта» встановить спеціальні комірки у відділеннях, щоб швидше видавати людям посилки — без очікувань у черзі.

Коли посилка прибуде, клієнт отримає СМС із кодом доступу. Після цього йому потрібно прийти у відділення, відкрити свою секцію та забрати посилку.

Комірки відрізняються від поштоматів тим, що вони розташовані у відділенні, а забрати посилку можна тільки під час його роботи.

На першому етапі комірки встановлять у 400 відділеннях, зокрема в містах-мільйонниках та обласних центрах. У столиці та на Київщині вже є перші 120 комірок.