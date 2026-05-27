Новий премʼєр Угорщини готовий зустрітись із Зеленським лише за умови прогресу в питанні закарпатських угорців

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду про права угорців, які проживають в Україні.

Про це 27 травня повідомило угорське онлайн-видання Index.

«Якщо українська сторона виконає умови, висунуті урядом Угорщини, зокрема щодо забезпечення можливості для угорців, які проживають на території України, реалізовувати свої законні права», — йдеться в повідомленні.

За словами Мадяра, Будапешт уже почав технічні консультації з Україною щодо мовних та інших прав закарпатських угорців. Він сподівається, що переговори швидко завершаться — і тоді можна буде провести зустріч із Зеленським у Берегові.

20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським.