В Угорщині скасували надзвичайний стан, який продовжували після початку повномасштабної війни в Україні

Премʼєр-міністр Петер Мадяр повідомив, що в Угорщині скасовують надзвичайний стан, який ввів колишній премʼєр Віктор Орбан.

Про це він написав у Facebook.

Уперше надзвичайний стан колишній премʼєр увів у 2020 році у звʼязку з пандемією COVID-19. Тоді надзвичайний стан дозволяв угорському уряду керувати країною за допомогою указів. У Європарламенті відреагували та написали, що цей механізм є «абсолютно несумісним із європейськими цінностями».

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році (з опівночі 25 травня) Орбан продовжив надзвичайний стан. Він пояснив, що причиною є війна в Україні та економічна криза, яка виникла через неї.