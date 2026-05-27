ЄС ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини

Рада Євросоюзу вирішила продовжити дію санкцій проти відповідальних за порушення прав людини та репресії в Росії ще на рік — до 28 травня 2027 року.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

Санкції стосуються 72 людей та однієї організації, яких вважають відповідальними за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а за також підрив демократії й верховенства права у РФ.

Їхні активи залишаються замороженими, а громадянам та компаніям ЄС заборонено їх фінансувати. Також на них поширюється заборона на в’їзд до країн-членів блоку.

У Раді ЄС нагадали, що Євросоюз залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України.