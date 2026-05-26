Вінницького блогера Шавлюка засудили до трьох років ув’язнення за шахрайство й образи військових

Вінницький міський суд визнав винним блогера й засновника інформаційного агентства Олександра Шавлюка в шахрайстві та поширенні матеріалів, що ображають честь і гідність військовослужбовців. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті суду.

Сторона обвинувачення стверджувала, що Шавлюк поширював матеріали, які дискредитували мобілізаційні заходи та роботу територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також формували негативне ставлення до військовослужбовців ТЦК у суспільстві.

Крім того, за версією слідства, він оголошував збори на допомогу Збройним силам України, але використовував зібрані кошти на власні потреби.

Під час розгляду справи Шавлюк провину заперечував і відмовився давати показання. Захист називав кримінальне провадження проти нього політичним переслідуванням.

У суді дослідили письмові та відеодокази, допитали потерпілих, свідків і експерта, який проводив лінгвістичну експертизу.

Суд дійшов висновку, що доказів для визнання Шавлюка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу) недостатньо. Водночас суд встановив, що він виготовляв і поширював матеріали, які містили образу честі та гідності військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків.

У підсумку Шавлюка визнали винним за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство), а також за ч. 2 ст. 435-1 КК України (образа честі й гідності військовослужбовця). Остаточне покарання — три роки позбавлення волі.