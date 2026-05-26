Польща отримала попередній дозвіл від США на виробництво ракет для Patriot

Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виробництво ракет PAC-3 до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик, пише RMF24.

Томчик розповів, що його країна закуповує велику кількість обладнання за кордоном і хоче, щоб виробництво комплектуючих або пов’язане з ним сервісне обслуговування було локалізоване в Польщі.

Ракети для Patriot планують виробляти на підприємствах польського оборонного сектора. За словами Томчика, це стане важливим кроком для зміцнення військових можливостей країни.

Заступник голови польського Міноборони зазначив, що спочатку американці скептично ставилися до того, щоб поляки могли виробляти ракети PAC-3 для систем Patriot. Проте після візиту польської делегації до США американська сторона стала більш відкритою до співпраці. Усе через зростання попиту і скорочення американських запасів цих ракет.

Наразі польська армія вже використовує дві батареї Patriot й очікує на поставку ще шести комплексів.

Крім того, Вашингтон зацікавлений в тому, щоб Польща виробляла далекобійні ракети для систем HIMARS і ракети Hellfire, які використовують, зокрема, на вертольотах Apache.

Ракети для Patriot

PAC-3 — це сучасні перехоплювачі системи ППО Patriot, що мають не просто збивати ціль, а знищувати її прямим влучанням. Від старіших версій вона відрізняється тим, що не вибухає поруч із ціллю, а врізається в неї на великій швидкості. При такому ударі енергії вистачає, щоб рознести бойову частину. Основна ціль цих ракет — балістика. Україні зараз критично бракує цих ракет.

Президент Володимир Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала одночасно стільки ракет.

3 квітня за підсумком свого візиту до країн Близького Сходу президент заявив, що з деякими партнерами погодили рішення про поставки в Україну ракет PAC-3 для Patriot. Лишилося отримати згоду США. Уже 10 квітня Зеленський сказав, що цими днями Україна отримала нову партію ракет до Patriot.