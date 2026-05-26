ЄС не евакуюватиме своїх дипломатів із Києва і викликає повіреного у справах РФ через погрози росіян

Представництво Євросоюзу залишиться в Києві, попри рекомендації Росії евакуювати дипломатів з Києва через можливі масовані удари по українській столиці.
Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.
Вона назвала російські погрози іноземним громадянам і дипломатам із закликами покинути Київ «неприйнятною ескалацією», додавши, що Європейська служба зовнішніх дій уже викликала тимчасового повіреного у справах РФ.
Гіппер закликала Росію «припинити обстріл цивільного населення і розпочати справжні мирні переговори, починаючи з повного та безумовного припинення вогню».
- 25 травня російське Міністерство закордонних справ заявило, що під час вчорашньої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо Лавров голова МЗС РФ Сергій Лавров попередив про нові удари по Києву, зокрема по «центрах ухвалення рішень», і порадив евакуювати звідти дипломатів США та інших країн.