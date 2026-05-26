Росія здатна глушити GPS-сигнали в Європі на відстані 450 км

Росія тепер може подавати фальшиві GPS-сигнали на відстань до 450 кілометрів у глиб Європи.
Про це заявив заступник керівника регулятора звʼязку Литви Даріус Кулієшіус, передає Reuters.
За словами керівника, Москва збільшила кількість антен для спуфінгу — технології, яка транслює фальшиві GPS-координати. Якщо на початку 2025 року Росія мала лише три такі антени, то зараз їх уже 36. Усі вони розміщені в Калінінградській області між Литвою та Польщею.
«Поодинокі перешкоди почалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Зараз вони розбудували інфраструктуру, і це стало системною, постійною та нескінченною російською провокацією», — заявив Кулієшіус.
За оцінками литовського регулятора, зона спуфінгу охоплює Естонію, Латвію, Литву, більшу частину Польщі, а також частини Фінляндії, Швеції та Білорусі.
Також Кулієшіус зазначив, що в прикордонних районах Литви погіршується якість мобільного зв’язку. А в місті Клайпеда, що за 50 кілометрів від Калінінграда, іноді перестають працювати онлайн-розклади автобусів.
За словами чиновника, сплески глушіння та спуфінгу найчастіше фіксують під час атак українських дронів по території РФ. Росія традиційно заперечує звинувачення у втручанні.
- Європейські країни вже неодноразово повідомляли про подібні інциденти. Торік GPS-збій стався на військовому літаку Іспанії, на борту якого перебувала міністерка оборони Маргарита Роблес. Також перешкоди виникли у літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії.