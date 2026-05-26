Росія здатна глушити GPS-сигнали в Європі на відстані 450 км

Росія тепер може подавати фальшиві GPS-сигнали на відстань до 450 кілометрів у глиб Європи.

Про це заявив заступник керівника регулятора звʼязку Литви Даріус Кулієшіус, передає Reuters.

За словами керівника, Москва збільшила кількість антен для спуфінгу — технології, яка транслює фальшиві GPS-координати. Якщо на початку 2025 року Росія мала лише три такі антени, то зараз їх уже 36. Усі вони розміщені в Калінінградській області між Литвою та Польщею.

«Поодинокі перешкоди почалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Зараз вони розбудували інфраструктуру, і це стало системною, постійною та нескінченною російською провокацією», — заявив Кулієшіус.

За оцінками литовського регулятора, зона спуфінгу охоплює Естонію, Латвію, Литву, більшу частину Польщі, а також частини Фінляндії, Швеції та Білорусі.

Також Кулієшіус зазначив, що в прикордонних районах Литви погіршується якість мобільного зв’язку. А в місті Клайпеда, що за 50 кілометрів від Калінінграда, іноді перестають працювати онлайн-розклади автобусів.

За словами чиновника, сплески глушіння та спуфінгу найчастіше фіксують під час атак українських дронів по території РФ. Росія традиційно заперечує звинувачення у втручанні.