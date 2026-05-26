На Дніпропетровщині з ножем напали на мера П’ятихаток

У місті П’ятихатки Дніпропетровської області невідомий напав із ножем на міського голову Гілала Ісаєва. Посадовця госпіталізували, а поліція розшукує нападника.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За попередніми даними, напад стався 26 травня близько 10:40. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий накинувся на мера П’ятихаток.

Після нападу зловмисник утік — зараз поліція розшукує його. Правоохоронці відкрили справу за статтями про замах на умисне вбивство.