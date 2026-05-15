Мера Львова Садового облили брудною рідиною на площі Ринок (Оновлено)

Зранку мера Львова Андрія Садового облили брудною рідиною на площі Ринок.
Про це повідомили в поліції.
Інцидент стався близько 10:40. Львівʼянин 46 років підбіг до міського голови та зненацька облив його. Правоохоронці відкрили провадження за статтею хуліганство. Досудове розслідування триває.
Оновлено (13:21) Мер Андрій Садовий розповів, що коли він ішов на роботу, перехожий вилив йому на спину відро брудної рідини. За словами мера, це — хуліганство, а не замах, і подібне з ним стається вже не вперше.
- Вранці 23 квітня в одній з багатоповерхівок Львова сталася стрілянина, минулось без постраждалих. Її влаштував 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення.