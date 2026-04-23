У Львові сталась стрілянина у квартирі багатоповерхівки, стрільця затримали (оновлено)

Вранці 23 квітня в одній з багатоповерхівок Львова (місцеві пабліки пишуть, що йдеться про будинок на вулиці Грінченка) сталась стрілянина, минулось без постраждалих.

Про це повідомила «Бабелю» речниця Наполіції Юлія Гірдвіліс.

За її словами, на виклик прибув наряд спецпризначенців поліції, вони затримали стрільця. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Стрілянину у Львові влаштував 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення, повідомили в поліції області.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Чоловік стріляв з револьвера системи Флобер. Побачивши правоохоронців, він викинув зброю у вікно. Револьвер вилучили та скерували на експертизу. Стрільця доставили до спеціального лікувального закладу.