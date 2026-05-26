Біля Білого дому почали будувати арену для турніру UFC

Біля Білого дому розпочали будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде 14 червня.

Про це пише Fox News в Х.

Арена буде розрахована приблизно на 5 000 відвідувачів. Це буде перший професійний спортивний захід, який проведуть на території Білого дому.

Окрім того, він відбудеться в день народження лідера США Дональда Трампа.

Вперше Трамп повідомив, що подію проведуть на території Білого дому, ще 3 липня 2025 року, після чого 29 серпня гендиректор UFC Дейна Вайт підтвердив це.

Під час заходу буде приблизно сім боїв, а головним стане бій за титул чемпіона UFC у легкій вазі між Ілією Топурією та Джастіном Гейджі. Також на рингу зустрінуться Алекс Перейра та Сіріла Гана — вони будуть боротися за тимчасовий пояс у важкій вазі.