Трамп підтвердив плани провести турнір UFC прямо на території Білого дому

Президент США Дональд Трамп підтвердив свої плани провести в червні 2026 року турнір боїв змішаного стилю UFC прямо на території Білого дому.

Таку заяву він зробив перед журналістам на борту президентського літака.

Він додав, що Білий дім очікує прийняти на Південній галявині близько 6 тисяч глядачів турніру.

Як пише Yahoo Sports, президент США вперше натякнув на цю ідею в середині липня, маючи на меті відзначити 250-річчя американської незалежності історичним поєдинком.

Підготовка вже триває, і захід попередньо запланований на червень.

Щойно ідея проведення заходу була озвучена, бійці UFC з усього світу почали говорити про зацікавленість у змаганнях на Південному газоні у своїх акаунтах у соціальних мережах. Найпомітнішою суперзіркою UFC, яка заявила про бажання взяти участь, був Конор Макгрегор.

Попри слова Трампа про 6 тисяч глядачів, президент UFC Дана Вайт каже, що Південна галявина прийме менше ніж 5 000 глядачів з логістичних причин.

У нещодавньому дописі в інстаграмі бос UFC показав першу візуалізацію майбутнього заходу, включаючи гігантську арку навколо рингу та преміальні зони огляду для окремих глядачів.

Трамп регулярно відвідує платні трансляції UFC, і компанія часто використовувала свої відносини з чинною адміністрацією, щоб привернути широку увагу до своїх подій.