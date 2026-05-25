Потонула російська режисерка і пропагандистка, яка знімала фільм про військових РФ

Потонула російська режисерка і пропагандистка Анна Тиц, яка знімала фільм про військових армії РФ.

Про це повідомляють російські медіа.

Тиц, якій 52 роки, приїхала до Південної Осетії разом зі знімальною групою для роботи над фільмом «На шляху до правди та справедливості» про війну проти України.

Вже 21 травня на прогулянці вона впала з підвісного мосту в річку Велика Ліахва. Це сталося наступного дня після презентації її фільму.

Разом з нею у воду впав один чоловік, однак йому вдалося врятуватися. Рятувальники шукали Тиц три дні та знайшли її тіло за 35 кілометрів від місця падіння.