Після нічного удару росіяни продовжили атакувати Україну. Били по Херсонщині та Дніпропетровщині

Протягом дня росіяни били по Херсонщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Через удари є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
Армія РФ вдарила по Богодухову на Харківщині дронами — постраждало 13 людей. Пошкоджено щонайменше 15 автівок і багатоповерхівку.
На Херсонщині через удари по Херсону та Білозерці двоє людей загинули, ще 17 — отримали травми. Пошкоджено будинки, магазин та автівки.
Через удари на Дніпропетровщині постраждало пʼятеро людей. Пошкоджено будинки та адмінбудівлю.
Також у Києві кількість постраждалих від нічного удару зросла до 81 людини (серед них троє — діти). Загинули дві людини.
- У ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Влучання 16 ракет і 51 ударного БпЛА зафіксували в 54 місцях, падіння уламків дронів — ще у 23 місцях. Під ударом в основному був Київ.