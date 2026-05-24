Під час атаки на Київ росіяни пошкодили посольство Азербайджану і вдарили по будинку посла Албанії в Україні

Під час комбінованої атаки, зокрема по Києву, росіяни пошкодили посольство Азербайджану і вдарили по будинку посла Албанії в Україні Ернала Філо.

Про це повідомили азербайджанське видання Report і міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.

Через удар по Шевченківському району столиці вибуховою хвилею вибило вікна в посольстві Азербайджану. В установі додали, що посольство під прицілом не вперше — остання атака була 14 листопада.

У звʼязку з інцидентом в МЗС Азербайджану викликали посла РФ у Баку Михайла Євдокимова. Посла Росії в Албанії також викликали для пояснень.

Наразі через удар по столиці постраждали 77 людей, ще дві людини загинули. Також пошкоджені чи зруйновані близько 30 житлових будинків.

