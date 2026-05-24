У Києві чоловік грабував пошкоджені квартири після російської атаки — його затримали

Поліцейські затримали чоловіка, який після ракетного обстрілу Києва 24 травня обкрадав пошкоджені квартири мешканців Подільського району.

Про це повідомляє поліція Києва.

Унаслідок нічного ракетного удару Росії по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки — там вибуховою хвилею повибивало вікна та двері в квартирах.

За даними поліції, поки мешканці перебували в укриттях, чоловік проникав до пошкоджених осель і викрадав звідти особисті речі власників.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.