У вбиральні Тернопільського ТЦК знайшли мертвим чоловіка. Поліція розслідує самогубство

У приміщенні Територіального центру комплектування (ТЦК) в Тернополі помер чоловік. Справу розслідують як самогубство.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

За даними правоохоронців, 23 травня 46-річного жителя Тернополя доправили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Потім він зайшов до вбиральні та вистрілив у себе з вогнепальної зброї.

Тернопільський обласний ТЦК підтвердив смерть військовозобов’язаного на території міського центру комплектування. Там розповіли, що після того як знайшли постраждалого, військовослужбовці ТЦК негайно викликали правоохоронців та медиків, а до прибуття швидкої намагалися самостійно надати необхідну допомогу. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про самогубство. Поліцейські встановлюють обставини події.