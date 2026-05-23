Росіяни били по Херсонщині, Харківщині та Дніпропетровщині — є постраждалі

Російська армія протягом дня атакувала Херсонщину, Харківщину та Дніпропетровщину. Внаслідок ударів постраждали люди.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських атак.

Армія РФ дронами вдарила по житлових кварталах у Балаклії на Харківщині — постраждали три людини. Спалахнули пожежі у двох місцях, їх загасили. Пізніше російські війська атакували храм — спалахнула пожежа.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Херсонщині під ударами були Херсон, Приозерне та Українка — травми отримали семеро людей. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, автівки та навчальний заклад.

Через російські атаки на Дніпропетровщині поранено двох людей. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, дитсадок та автівки.

1 1 Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран