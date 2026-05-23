Українські дрони атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» і нафтобазу «Грушова» в Новоросійську

Українські підрозділи в ніч проти 23 травня вдарили по нафтовому терміналу «Шесхаріс» і нафтобазу «Грушова» в Новоросійську. На обʼєктах спалахнули пожежі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Шесхаріс» — один з найбільших російських нафтових терміналів, розташований на Чорному морі. Через нього проходить до 75 млн тонн нафти щороку. Обʼєм резервуарного парку термінала — близько 1,28 млн кубометрів.

Нафтобаза «Грушова» входить до комплексу «Шесхаріс» і є одним з найбільших резервуарних комплексів на півдні РФ. Резервуари вміщують 1,2—1,4 млн кубометрів.

Обидва об’єкти входять до системи російської нафтової компанії-гіганта «Транснафта». Вони є частинами одного перевалочного комплексу, на якому приймають, зберігають і відвантажують російську нафту.

У Новоросійську дрони також атакували фрегат «Адмірал Ессен» і ракетоносій проєкту 1239.

Окрім того, українські підрозділи вдарили по кораблях тіньового флоту РФ у Чорному морі. Підтверджено влучання в танкер Chrysalis.

Також під прицілом були російські вузли звʼязку, склади з матеріально-технічними засобами та склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.