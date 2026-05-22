Українські військові вдарили по НПЗ в російському Ярославлі

Українські військові вдарили по нафтопереробному заводі в російському Ярославлі — за 700 кілометрів від кордону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський

Також президент заявив, що від початку 2026 року Росія втратила на фронті понад 145 тисяч військових. Майже 86 000 ліквідували, ще щонайменше 59 тисяч — важкопоранені, у полон взяли понад 800 росіян.

Місцева влада заявила про атаку БпЛА і влучання дрона в промисловий обʼєкт у Ярославлі. Трасу в бік Москви перекривали. Росіяни заявили про знищення 217 безпілотників над РФ.

У Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція «Ярославль» та НПЗ «Ярославський» — один з головних обʼєктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє майже 15 мільйонів тонн нафти на рік та посідає четверте місце за обсягами переробки нафти в РФ.