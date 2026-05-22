Росіяни заявили про удар ЗСУ по гуртожитку на окупованій Луганщині. У Генштабі це спростували — насправді били по військовому обʼєкту

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви росіян про нібито українські удари по цивільних обʼєктах на тимчасово окупованих територіях.

Влада РФ сьогодні заявила про нібито атаку ЗСУ по гуртожитку в Старобільську на Луганщині, внаслідок якої загинули і постраждали люди. Путін уже пригрозив ударом у відповідь.

Водночас у Генштабі назвали ці заяви Росії «маніпулятивними» і повідомили, що в ніч на 22 травня українські військові атакували низку обʼєктів росіян, зокрема й один зі штабів військового спецпідрозділу РФ «Рубікон» у районі міста Старобільськ. Представники цього підрозділу регулярно бʼють безпілотниками по цивільних в Україні.

Окрім того, цієї ночі під атакою українських військових були нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника.

«Збройні сили України завдають ударів по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни», — наголосили в Генштабі.