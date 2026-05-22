Провінція Альберта проведе референдум про відокремлення від Канади — поки символічний

Канадська провінція Альберта в жовтні проведе консультативний референдум, на який винесуть питання, чи бажають її мешканці залишатися у складі Канади.
Про це повідомила голова регіонального уряду Даніель Сміт, передає CBC News.
У промові 21 травня Сміт зазначила, що цей референдум не призведе до відокремлення Альберти від Канади, однак дасть можливість жителям провінції висловити свою думку.
Мешканців запитають, чи має уряд Альберти розпочати юридичну процедуру, необхідну, щоб провести обов’язковий референдум про незалежність провінції у майбутньому.
Голова уряду Альберти каже, що виступає за те, щоб провінція залишилася у складі Канади і саме за це планує голосувати на референдумі, запланованому на 19 жовтня.
Досі в історії Канади лише один регіон — Квебек — проводив референдуми про незалежність.
- Альберта — багата на нафту канадська провінція з населенням приблизно 5 мільйонів людей. Там вже десятиліттями існує невеликий сепаратистський рух Alberta Prosperity Project, який виступає за незалежність провінції. Однак він ніколи не мав реальної політичної сили.
- У січні Financial Times із посиланням на джерела писало, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа кілька разів зустрічалися з представниками канадського сепаратистського руху. Трамп пропонував Канаді стати 51-м штатом США вже кілька разів. Влада країни відкидала такі пропозиції.