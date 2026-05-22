В Угорщині стався вибух на заводі найбільшої нафтогазової компанії MOL. Є загиблий та постраждалі

Зранку 22 травня на нафтохімічному заводі найбільшої в Угорщині нафтогазової компанії MOL стався вибух і спалахнула пожежа.

Про це повідомив угорський премʼєр Петер Мадяр.

За його даними, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще семеро отримали опіки.

Міністр енергетики Угорщини Іштван Капітань уточнив, що на нафтохімічному заводі Olefin-1 у Тісауйвароші під час перезапуску установки після технічного обслуговування вибухнув компресор.

На обʼєкті зайнялася пожежа, яку вже локалізували. Концентрація небезпечних речовин не перевищує гранично допустимих значень, додав Мадяр.

