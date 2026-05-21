Зеленський підтвердив атаку українських військових по російському НПЗ у Сизрані

Анастасія Зайкова
Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку українських військових по НПЗ у Сизрані, що за понад 800 км від кордону.

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

Зранку про пожежу від удару вже писали російські канали в Сизрані. Внаслідок роботи ППО загорівся приватний будинок. Дві людини загинули під час атаки, повідомив губернатор області Вʼячеслав Федорищев.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») також опублікував фото одного з дронів, які атакували НПЗ.

  • Сизранський НПЗ перероблює від семи до девʼяти мільйонів тонн нафти щороку та забезпечує армію РФ. Українські військові вже неодноразово атакували завод, зокрема у грудні 2025-го.