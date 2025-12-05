Українські війська атакували Темрюцький порт у Краснодарському краї та Сизранський НПЗ

Сили оборони України в ніч проти пʼятниці, 5 грудня, атакували інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Цей порт відвантажує контейнери, паливні та хімічні вантажі, а також інші типи товарів і використовується для потреб російської армії. Після удару на території порту виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють.
Також українські бійці атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Його річна переробка становить 7—8,9 мільйона тонн нафти, він працює на забезпечення російських військ. Зафіксовані влучання дронів і пожежа. Попередньо, пошкоджена одна з установок заводу.
Крім того, підтверджено наслідки нещодавнього удару по Саратовському НПЗ: серйозно пошкоджена установка первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На початок грудня завод повністю зупинив первинну переробку сирої нафти та працює менш ніж на половину від проєктної потужності, із повністю вимкненими ключовими установками.
- У ніч проти 28 листопада українські підрозділи, окрім Саратовського нафтопереробного заводу, атакували також склад дронів на аеродромі «Саки» в Новофедорівці, що в тимчасово окупованому Криму. Там знищено кілька об’єктів ППО: «Панцир-С1» і ТОР-М2. Після цього Сили оборони розбили ангар з російськими дронами «Оріон» і «Форпост».
- Протягом цього року українські сили вже кілька разів били по Саратовському НПЗ . Про вибухи та пожежі на заводі писали навесні й восени, коли безпілотники неодноразово долітали до об’єкта і виводили з ладу окремі його частини. Востаннє НПЗ атакували 14 листопада.