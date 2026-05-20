Мін’юст США заборонив перевіряти старі податкові декларації Трампа та його родини

Адміністрація президента США Дональда Трампа уклала угоду з Податковою службою США (IRS), яка фактично забороняє перевіряти податкові декларації Трампа та членів його родини за минулі роки.

Рішення ухвалили для врегулювання позову Трампа проти IRS. Президент звинуватив відомство у витоку своїх податкових декларацій до медіа під час першого президентського терміну у 2016 році. Згодом він з родиною вимагав $10 мільярдів компенсації.

У понеділок, 18 травня, Мін’юст США оголосив про створення фонду на $1,8 мільярда. Ці гроші мають виплатити прихильникам Трампа, які заявляли, що за попередньої влади їх незаконно переслідували. Самому Трампу грошей не дадуть — лише офіційно вибачаться за витік.

Очікується, що виплати можуть отримати й прихильники Трампа, які 6 січня 2021 року штурмували Капітолій у Вашингтоні після перемоги Джо Байдена на виборах. Тоді внаслідок заворушень загинули п’ятеро людей, зокрема поліцейський.

Згодом Мін’юст опублікував ще один документ, підписаний виконувачем обов’язків генпрокурора Тоддом Бланшем. У ньому йдеться, що влада США більше не матиме права висувати податкові претензії до Трампа та членів його родини за минулі роки. Водночас це не стосується майбутніх декларацій.