Росіяни знищили 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці». У компанії попередили про складний літній сезон

З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили вже 46 пасажирських вагонів «Укразлізниці». Ними їздили 4 300 людей щодня.

Про це розповіла пресслужба УЗ.

Ще 200 вагонів і цілий поїзд «Інтерсіті+» зараз у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів і зіткнення. 1 050 вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через вік і непридатний стан.

«Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів — навпаки», — кажуть в «Укрзалізниці».

Середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді наразі становить 4 до 1, а в сезон зросте до 6 людей на місце. Зокрема, на потяг зі Львова до Києва щодня шукають місця 9 762 людини.

В «Укрзалізниці» порадили купувати квитки за 20 діб. Якщо ж вихопити їх не вдасться, то варто скористатися автовикупом.

Також можна скористатись пересадками, зокрема на приміські поїзди, які обладнані кондиціонерами. У міжнародному сполученні радять звернути увагу на аеропорти в Молдові, Румунії та Угорщині — купити квиток до них у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі.

«Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх», — додали в «Укрзалізниці».