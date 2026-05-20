Росіяни атакували Херсонщину та Чернігівщину — є постраждалі

Протягом дня російська армія била по Херсонщині та Чернігівщині. Внаслідок ударів є постраждалі.
Вранці армія РФ спрямувала дрон на молоковоз на Херсонщині — постраждали двоє чоловіків. Також через удар по Білозерці постраждала жінка.
На Чернігівщині росіяни дроном вдарили по базі відпочинку — постраждала одна людина. Спалахнула пожежа, її ліквідували.
У Конотопі на Сумщині через нічну атаку загинула 94-річна жінка, ще 11 людей отримали травми. Дрон влучив у багатоповерхівку.
Через нічний удар по Одесі постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджено будинки.
- У ніч на 19 травня армія Росії атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 154 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дронами-імітаторами типу «Пародія». Балістична ракета та 23 безпілотники влучили у 20 місцях, ще на шести локаціях упали уламки.