Росіяни атакували Херсонщину та Чернігівщину — є постраждалі

Вероніка Довганюк
Протягом дня російська армія била по Херсонщині та Чернігівщині. Внаслідок ударів є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Вранці армія РФ спрямувала дрон на молоковоз на Херсонщині — постраждали двоє чоловіків. Також через удар по Білозерці постраждала жінка.

На Чернігівщині росіяни дроном вдарили по базі відпочинку — постраждала одна людина. Спалахнула пожежа, її ліквідували.

У Конотопі на Сумщині через нічну атаку загинула 94-річна жінка, ще 11 людей отримали травми. Дрон влучив у багатоповерхівку.

Через нічний удар по Одесі постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджено будинки.

  • У ніч на 19 травня армія Росії атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 154 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дронами-імітаторами типу «Пародія». Балістична ракета та 23 безпілотники влучили у 20 місцях, ще на шести локаціях упали уламки.