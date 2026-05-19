Останки керівника ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник перепоховають у Києві

Останки колишнього голови ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища у Києві.

Про це повідомив нинішній керівник Організації українських націоналістів Богдан Червак.

За його словами, влада Люксембургу вже надала дозвіл на перепоховання і провела ексгумацію праху. На церемонію ексгумації прибули представники Офісу президента України, МЗС України та Українського інституту національної памʼяті.

В Українській греко-католицькій церкві повідомили, що заупокійні богослужіння за Мельником та його дружиною відбудуться 22—24 травня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.

Хто такий Андрій Мельник

Андрій Мельник — український військовий і політичний діяч, полковник армії УНР та один із керівників українського націоналістичного руху XX століття. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938 році він очолив Провід українських націоналістів.

Під час Другої світової війни Мельник намагався домогтися створення українських військових формувань, однак згодом опинився під арештом німецької влади та перебував у концтаборі «Заксенгаузен».

Після війни жив у Люксембурзі, де продовжував діяльність в еміграції та виступав за об’єднання українських організацій за кордоном. Помер у 1964 році та був похований у Люксембурзі.