Росіяни атакували Чернігівщину та Сумщину — загинули 4 людини, понад 20 поранені

Вранці 19 травня російська армія атакувала Прилуки Чернігівської області. Під ударом було місцеве піприємство.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Станом на 11:30 відомо про двох загиблих і 17 поранених. Серед постраждалих — 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу.

Пошкоджений торговельний центр поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.

Під атакою була також Глухівська громада на Сумщині. Загинули двоє чоловіків 58 та 52 років. Ще четверо людей постраждали — дві жінки та двоє чоловіків.

Усіх госпіталізували, медики обстежують постраждалих і надають необхідну допомогу.