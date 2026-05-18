«Потап і Настя» заявили про повернення гурту після дев’ятирічної паузи

Музичний дует «Потап і Настя» оголосив про повернення на сцену. В Інстаграмі вони опублікували відео, в якому російською мовою повідомили про воззʼєднання гурту та анонсували перший концерт 19 грудня в Нью-Йорку.

«Рано чи пізно кожна історія добігає кінця, і наша історія — не виняток. Сьогодні завершиться пауза, на яку ми поставили дует девʼять років тому. А це означає, що ми — Потап і Настя — повернулися і розпочинаємо концерти», — заявили артисти.

Ця заява з’явилася невдовзі після того, як Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських повідомили про розлучення.

Що відомо про гурт

Дует «Потап і Настя», заснований у 2006 році, був одним із найпопулярніших музичних колективів в Україні. Артисти випускали пісні російською мовою, які ставали хітами.

Після 2014 року гурт продовжував концертну діяльність у Росії, зокрема у травні того року Потап на врученні премії RU.TV у Москві подякував від імені всіх українських артистів за те, що Росія їх приймає.

У жовтні 2017 року учасники гурту заявили, що «ставлять дует на паузу». Настя Каменських запустила сольний проєкт NK, а Потап продовжив працювати як артист, продюсер і автор пісень.

Зараз Олексій Потапенко і Настя Каменських проживають за кордоном. Каменських дає концерти, зокрема в США, де виконує пісні російською мовою. Хоча до цього артистка заявляла, що не співатиме російською.

А Потап у лютому 2025-го дав перше з початку повномасштабного вторгнення велике інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю.