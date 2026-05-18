Вартість проїзду в Києві хочуть підняти до 30 грн

У Києві хочуть підняти вартість проїзду в громадському транспорті з 8 до 30 грн.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 —27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. Запропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок — 1 088 грн;

62 поїздки — 1 463 грн;

92 поїздки — 2 156 грн;

124 поїздки — 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години — 375 грн;

на 48 годин — 563 грн;

на 72 години — 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення необхідних процедур і консультацій.

Чому піднімають ціну

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. У КМДА необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, оплату праці, утримання інфраструктури. Ще одна причина — скорочення пасажиропотоку.

У КМДА зазначають, що нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік — 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.

Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.