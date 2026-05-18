У Житомирі військовий у СЗЧ поранив ножем двох перехожих — його затримали

У Житомирі чоловік поранив ножем двох перехожих. Згодом у поліції зʼясували, що він перебуває в розшуку, бо самовільно залишив військову частину.

Про це повідомила патрульна поліція Житомирщини.

Поліцейські прибули на місце події та побачили чоловіка з ножем у руках, який біг вулицею. Вони дістали зброю та наказали фігуранту кинути ніж на землю, після чого затримали його.

Проте чоловік встиг поранити двох людей. Поліцейські на місці події надали допомогу одному з них, а потім двох поранених направили до лікарні.

Нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).