Одна виписка — до $5 тисяч. У Кропивницькому голову ВЛК та його спільників підозрюють у торгівлі фейковими довідками про інвалідність

У Кропивницькому очільника військово-лікарської комісії (ВЛК) та інших лікарів затримали за підозрою в продажі фіктивних довідок про інвалідність для ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, до схеми були причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря, завідувач відділення міської лікарні та члени експертних комісій медзакладів Кіровоградщини.

Вони вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів.

Після цього фіктивні документи направляли підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для встановлення ухилянтам груп інвалідності.

Загалом СБУ зафіксувала понад 10 випадків отримання хабарів за оформлення фейкової інвалідності військовозобовʼязаним. Вартість «послуг» становила від $2 000 до $5 000, залежно від терміновості вирішення питання.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під час обшуків у фігурантів вилучили медичну документацію і понад сім мільйонів гривень готівки. Підозри в отриманні неправомірної вигоди отримали шестеро людей. Кожному загрожує до 10 років увʼязнення.

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників схеми.