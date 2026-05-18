В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування

Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу (КАБ), яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Розробка української КАБ із бойовою частиною 250 кг тривала 17 місяців. Вона має унікальну конструкцію і створена з урахуванням реалій сучасної війни.

Міноборони вже закупило першу експериментальну партію КАБів, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях росіян.

«Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», — зазначив Федоров.