Кит Тіммі загинув — на ньому знайшли GPS-трекер

Кит Тіммі, якого рятували протягом кількох місяців, загинув. На ньому знайшли GPS-трекер, який на нього прикріпили волонтери.

Про це пише Bild.

Це підтвердили данське агентство з охорони навколишнього середовища та міністр з питань навколишнього середовища німецької землі Мекленбург — Передня Померанія Тілль Бакхаус.

Майже 12-метровий молодий горбатий кит Тіммі в березні кілька разів застрягав на мілині в Балтійському морі на території Німеччини. Він кілька разів вибирався самостійно або за допомогою рятувальників. Наприкінці березня кит знову застряг на мілині і з 31 березня лежав майже нерухомо, не намагаючись вибратися.

Коли влада припинила рятувальну операцію, ініціативу перехопили волонтери. 28 квітня вони завантажили кита на спеціальну баржу і перевезли до Північного моря, де 2 травня Тіммі виплив у море. Перед цим на нього прикріпили GPS-трекер.

Однак 15 травня біля острова Ангольт у Данії виявили тіло кита. Спочатку на ньому не знайшли GPS-трекер. Проте тоді дослідники з Данії та Німеччини стверджували, що це може бути Тіммі.