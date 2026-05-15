Біля узбережжя Данії знайшли тіло кита. Дослідники стверджують, що це може бути Тіммі

Біля острова Ангольт у Данії знайшли тіло кита завдовжки 10—15 метрів. Деякі дослідники стверджують, що це може бути німецький горбатий кит Тіммі, за долею якого слідкували в усьому світі.
Про це пишуть данське видання DR і німецьке Tagesspiegel.
Голова Управління охорони природи Ангольта Мортен Абільдстрем стверджує, що дослідники і з Німеччини, і з Данії припускають, що це саме Тіммі. Проте на киті не знайшли GPS-трекер, який прикріпили на нього, коли відпускали в Північне море.
За його словами, із тіла тварини вже взяли зразки тканин, які відправлять данським експертам та дослідницьким установам.
Морський біолог Фабіан Ріттер, пояснив, що також можна буде порівняти фото плавників знайденого кита та Тіммі, щоб зрозуміти, кому вони належать. Організація захисту тварин Stranded No More до заяви біолога порівняла плавники. За їхніми даними, це інший кит, бо в нього на плавнику є чорні пігментні плями, яких не у Тіммі не було.
- Майже 12-метровий молодий горбатий кит з початку березня кілька разів застрягав на мілині в Балтійському морі. Тварина кілька разів вибиралася самостійно або за допомогою рятувальників. Наприкінці березня кит знову застряг на мілині і з 31 березня лежав там майже нерухомо, не намагаючись вибратися. У підсумку влада припинила рятувальну операцію і дозволила волонтерам приватної ініціативи ще раз спробувати допомогти тварині.
- 28 квітня волонтери завантажили кита на переобладнану заповнену водою баржу за допомогою пожежних шлангів і почали транспортувати його з Балтійського моря до Північного. 2 травня Тіммі виплив з баржі та поплив у Північне море.