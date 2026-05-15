У Польщі затримали пʼятьох людей, яких підозрюють у побитті українських підлітків

У Польщі затримали пʼятьох громадян, яких підозрюють у побитті трьох підлітків з України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський.

Фігуранти — громадяни Польщі віком від 15 до 18 років.

Інцидент стався 7 травня на Свєнтокшиському мосту у Варшаві. Група людей напала на підлітків — їх били кулаками по голові, одного намагались скинути з мосту, ще одного залили з газового балончика.

Найбільше постраждав 16-річний українець — у нього перелом черепа та інші травми. Після цього на місце події прибула поліція, а фігуранти втікли з місця події.