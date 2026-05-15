Новини

Від російського удару по столиці 14 травня загинули 24 людини. Пошукову операцію завершили (Оновлено)

Автор:
Анастасія Зайкова
Дата:

Від російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі в ніч проти 14 травня загинули 24 людини. Серед них троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершили.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, постраждали щонайменше 48 людей. 398 жителів столиці отримали психологічну допомогу після атаки.

Кінологи обстежили вже дві тисячі 800 м² території, а рятувальники вивезли три тисячі м³ будівельних конструкцій зруйнованої багатоповерхівки.

Під час атаки загинула учениця 6-А класу Любава Яковлєва. Станом на 23:26 14 травня, її сестра досі перебувала під завалами, повідомляли на сторінці Київського ліцею № 323, у якому навчалася дівчинка.

Три роки тому під час виконання бойового завдання загинув батько сестер — військовий Євген Яковлєв (позивний «Рижий»).

(Оновлено) Станом на 8:30 пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин на місці зруйнованої багатоповерхівки, завершили. Тепер підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

  • У ніч проти 14 травня росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали вдень, і випустили по Україні ще 56 ракет і 675 дронів. Найбільше постраждав Київ — були зафіксовані удари в шести районах столиці, зокрема в Дарницькому районі через атаку обвалився цілий підʼїзд багатоповерхівки.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок влучила ракета Х-101, виготовлена в другому кварталі цього року. Згодом керівник МЗС Андрій Сибіга доручив скликати засідання Радбезу ООН через масовану російську нічну атаку.