Українцям виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності. Кому конкретно і скільки

Кабмін затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності у 2026 році для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Про це йдеться у постанові уряду № 602 від 13 травня 2026 року.

Виплати мають надійти до 24 серпня 2026 року. Ті, хто має інвалідність внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів отримають:

I група — 3 100 гривень;

II група — 2 900 гривень;

III група — 2 700 гривень.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і дітям, які народилися в місцях примусового тримання батьків, виплатять по 1 000 гривень. Люди з особливими заслугами перед Батьківщиною отримають по 3 100 гривень.

Членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників України передбачена виплата у розмірі 650 гривень. Також її отримають дружини або чоловіки померлих людей з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, якщо вони не одружилися вдруге.

По 450 гривень виплатять учасникам війни, колишнім в’язням гетто і концтаборів, людям, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників.