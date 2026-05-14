Кількість ув’язнених за п’ять років у Росії скоротилася на 40% — частину з них відправили на війну проти України

Кількість ув’язнених у російських тюрмах за останні п’ять років скоротилася на 40%. Однією з причин стало залучення в’язнів до війни проти України.

Про це заявив глава Федеральної служби виконання покарань Аркадій Гостєв, передає Euronews.

За його словами, наприкінці 2021 року в Росії налічувалося 465 тисяч ув’язнених, а зараз — приблизно 282 тисячі. З них 85 тисяч перебувають у СІЗО.

Гостєв заявив, що останнім часом багато ув’язнених підписують контракти з російською армією, щоб вирушити на війну проти України. Також Гостєв повідомив, що ув’язнених у російських колоніях залучають до виробництва продукції для потреб армії РФ.

За його словами, лише за рік до таких робіт додатково залучили приблизно 16 тисяч людей. У 2025 році російські тюрми виготовили продукції для армії на понад $658 мільйонів.

Серед інших причин скорочення кількості в’язнів він назвав частіше застосування умовних термінів і примусових робіт.