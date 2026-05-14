Оленю Борису видалили ріг після двох ДТП — операція пройшла успішно

Відомому українському оленю Борису видалили ріг, який був ушкоджений після ДТП.
Про це повідомив Центр порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center.
Через ДТП ріг почав рости неправильно і заважав оку. Спочатку оленю хотіли дати час для реабілітації після чергового наркозу, проте ріг почав рости надто швидко, тому його довелося видаляти.
«Це був один з найважчих моментів за останній час. Найбільше ми боялися анестезії, адже слаблений організм міг просто не витримати наркозу, і була велика ймовірність, що Борис не прокинеться. Окрім того, видалення рога зазвичай супроводжується сильною кровотечею на протязі кількох днів, яку дуже важко зупинити», — розповіли в організації.
Операція пройшла успішно. Тепер Борис буде проходити реабілітацію, лікуватимуть його внутрішні органи.
- Олень вперше потрапив у ДТП у березні в Зарічному: його збило авто на великій швидкості, а водійка втекла (тоді Борису пошкодили ріг). Вдруге він потрапив в аварію у травні під час транспортування у лікарню — у машину організації врізалась інша автівка.
- Борис, якого місцеві називають Борька, став талісманом Зарічного. Він часто заходить до людей поласувати, не боїться близького контакту і позує на камеру. Відеоролики з ним місцеві часто викладають у соцмережах.